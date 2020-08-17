رئيس التحرير

محمود مسلم

فيديو.. مايا دياب تطلق مبادرة لترميم وجوه أطفال لبنان

كتب:

ياسمين محمود
05:16 ص | الإثنين 17 أغسطس 2020
مايا دياب

مايا دياب

أطلقت النجمة مايا دياب، حملة إنسانية لترميم وجوه الأطفال المشوهة جراء انفجار لبنان.

ونشرت مايا عبر إنستجرام، مقطع فيديو "ما بكفي انه قلبنا يكون موجوع، بيساعدني على شفاء روحي، مساعدة الأطفال المشوهين والمتضررين من اعتداء بيروت.. أُطلق هذه المبادرة، لترميم وجوه هالأطفال، ورح نبلش مع يارا ورح نكون عم نتواصل معها من خلال جمعية humandignityunion، وعلى الخط الساخن وطبعا مع طبيبة الجلد المتخصصة"

كان مزل مايا، تضرر بسبب تفجيرات لبنان الأخيرة، كما أطلقت مبادرة أخرى، وهي مساعده متضرري تفجيرات لبنان، ومدهم بالطعام اللازم.

اقرأ المزيد:

مايا دياب تقدم الطعام لمتضرري تفجيرات لبنان

مايا دياب لساسة لبنان: سمموا أنفسكم أفضل ولن ننسى كوارثكم

صور.. مايا دياب تنضم لمتظاهري ميدان الشهداء في لبنان: وطني مقتول

أصالة تستعيد ذكريات رحلتها إلى لبنان مع مايا دياب.. وسوسن بدر تعلق