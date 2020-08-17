فيديو.. مايا دياب تطلق مبادرة لترميم وجوه أطفال لبنان

أطلقت النجمة مايا دياب، حملة إنسانية لترميم وجوه الأطفال المشوهة جراء انفجار لبنان.

ونشرت مايا عبر إنستجرام، مقطع فيديو "ما بكفي انه قلبنا يكون موجوع، بيساعدني على شفاء روحي، مساعدة الأطفال المشوهين والمتضررين من اعتداء بيروت.. أُطلق هذه المبادرة، لترميم وجوه هالأطفال، ورح نبلش مع يارا ورح نكون عم نتواصل معها من خلال جمعية humandignityunion، وعلى الخط الساخن وطبعا مع طبيبة الجلد المتخصصة"

كان مزل مايا، تضرر بسبب تفجيرات لبنان الأخيرة، كما أطلقت مبادرة أخرى، وهي مساعده متضرري تفجيرات لبنان، ومدهم بالطعام اللازم.