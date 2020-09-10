صور.. أسعار جميع أنواع سيارات "بيجو" في السوق المصري

يعد السوق المصري من أكبر الأسواق التي ينتشر فيها العديد من ماركات السيارات المختلفة سواء كانت الأوروبية أو الصينية أو اليابانية، وتعتبر شركة "بيجو" الفرنسية من أهم العلامات التي تحظى بمبيعات كبيرة داخل السوق المصري، ويتم استيراد العديد من الطرازات المختلفة لها.

وتنشر "الوطن"، خلال السطور التالية الطرازات التي يتم طرحها في السوق المصري من الشركة وأسعارها:

1- "بيجو 301" وتأتي في السوق المصري بـ6 فئات مختلفة التجهيزات، ويبدأ سعر النسخة المنيوال السوق المصري من 200 ألف جنيه.

وتأتي النسخة الأوتوماتيك بخمسة فئات بسعر يبدأ من 226 ألف جنيه ويصل إلى 266 ألف جنيه.

2- "بيجو 2008"، وتأتي في السوق المصري بفئة واحدة أوتوماتيك بسعر 315 ألف جنيه.

3- "بيجو 508".. وتأتي في السوق بثلاث فئات أوتوماتيك يبدأ سعرها من 460 جنيه وتصل الفئة الأعلى تجهيزًا لسعر 570 ألف جنيه.

4- "بيجو 3008".. وتأتي في السوق بعشر فئات مختلفة التجهيزات وتبدأ الفئة الأولى بسعر 465 ألف جنيه، وتصل الفئة الأعلى تجهيزًا لسعر 660 ألف جنيه.

5- "5008".. وتأتي في السوق المصري بخمس فئات مختلفة التجهيزات ويبدء سعرها 520 ألف جنيه، وتصل الفئة الأعلى تجهيزاً إلى 695 ألف جنيه.