عاجل.. قطع الطرق المؤدية إلى مرفأ بيروت

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأنَّه تمّ قطع كل الطرق المؤدية إلى مرفأ بيروت لا سيما جسر الرينج، كما تم تحويل السير من القاعدة البحرية باتجاه تقاطع برج الغزال، وقطع وتحويل السير عند محلة الكرنتينا وتقاطع الصيفي باتجاه برج الغزال.

وطلب محافظ مدينة بيروت مروان عبود، من المواطنين عدم التوجه إلى محيط مرفأ بيروت حفاظا على سلامتهم، ولعدم إعاقة عمل رجال الإطفاء الذين يكافحون نيران الحريق المندلع في المرفأ، على حد تعبيره.

كانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت، على صفحتها عبر "تويتر"، اندلاع حريق في مستودع للزيوت والاطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت، وبدأت عمليات إطفاء الحريق وستشارك طوافات الجيش في إخماده.