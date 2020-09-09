اتفاقية تعاون بين جامعة الإسكندرية وجهاز تعمير الساحل الشمالي

وقع الدكتورعصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء أ. ح محمود أحمد نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير والمشرف على جهاز وصندوق بحوث ودراسات التعمير، بروتوكول الدعم الفني للأعمال الإستشارية لمشروعات جهاز تعمير الساحل الشمالي، اليوم الأربعاء، بهدف تقديم الدعم الفني والاستشارات والحلول الهندسية لتنفيذ الأعمال الإستشارية للمشروعات الهندسية لجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

وأشار "الكردي" إلى أن البروتوكول يسمح بمشاركة الخبراء من كلية الهندسة من خلال المركز الهندسي الذى يتمتع بقدرات فنية وهندسية متخصصة تتواكب مع أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة في كافة المجالات الهندسية بما يحقق مستوى متميز من الآداء لكافة مشروعات جهاز تعمير الساحل الشمالي، عبر تقديم الاستشارات والحلول الهندسية والدعم الفني للجهاز لتحقيق متطلباته من خلال تنفيذ الأعمال الإستشارية للمشروعات الهندسية لجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، في إطار المتطلبات والإحتياجات التي تغطي الخطط والبرامج التنفيذية للجهاز والتي تتطلب التكامل الوظيفي والإحتراف المهني المتخصص في كافة المجالات الهندسية

ولفت الكردي إلى أن جامعة الإسكندرية تعد بيت الخبرة الدائم وإحدى القلاع العلمية للعديد من المشروعات الكبري التى تقام على أرض مصر حاليا، حيث قدمت الجامعة رؤيتها في جميع المشروعات التنموية بالإسكندرية وخارجها، فضلا عن كونها الاستشارى الدائم للعديد من مشروعات الساحل الشمالي ومطروح من خلال التعاون فى تخطيط وتنفيذ مشروعات التطوير سواء على مستوى التنمية الشاملة أو التنمية الحضارية، مشيرا إلى أن الجامعة تحرص علي عقد تلك الإتفاقيات حرصا منها على تفعيل دورها في المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتقها للإستفادة من خبرات وتخصص أكاديمييها.