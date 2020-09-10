ضبط تاجري مخدرات في الدقهلية بحوزتهما 12 طربة حشيش

ضبطت مباحث الدقهلية، اليوم، 12 طربة لمخدر الحشيش بحوزة شخصين بدائرة مركز شربين بقصد الترويج والاتجار.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، بتوافر معلومات أكدتها التحريات السرية بقيام شخصين بالتردد بين مركزي دكرنس وشربين للاتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة شربين من ضبط الشخصين وهما "نجار، وميكانيكي" مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس، حال استقلالهما دراجة نارية دون لوحات معدنية بدائرة المركز، وبحوزتهما 12 طربة لمخدر الحشيش، وسلاح ناري.

وبمواجهتهما في محضر الشرطة، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهما، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهما.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.