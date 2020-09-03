حبس تاجر مخدرات بحوزته 130 تذكرة هيروين 4 أيام بجنوب سيناء

قررت النيابة العامة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، حبس تاجر الهيروين بمدينة طور سيناء أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة سيناء، تمكنت من ضبط وكر لبيع مخدر الهيروين بإحد القرى التابعة لمحافظة جنوب سيناء.

تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من اللواء محمد العناني مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد وجود وكر لبيع المخدرات داخل قرية الوادي بمدينة طور سيناء.

وبعرض المعلومات على العميد هشام عبده، رئيس مباحث المديرية، تقرر تشكيل فريق بقيادة العميد محمد شفيق مفتش المباحث والعقيد محمد السخاوي رئيس مباحث قسم طور سيناء لضبط المتهمين.

جرىي إعداد كمين بإشراف النقباء محمد نجيب ومحمد طه، محمد الصاوي، وتمكنت قوة وحدة المباحث من ضبط (ع. ج . ع)، 53 سنة، يدير مسكنه لبيع بقرية الوادي لبيع مخدر الهيروين وبحوزته 130 تذكرة هيروين ومبلغ مالي حصيلة البيع وجهاز محمول للاتصال بالعملاء، وألقي القبض على المتهم.