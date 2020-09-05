سقوط تاجر مخدرات في حدائق القبة بنصف كيلو هيروين

قررت النيابة العامة حبس تاجر هيروين في حدائق القبة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المخدرات.

وتبين من التحقيقات أن المتهم "و.ح" 34 سنة عاطل، مقيم في حدائق القبة، وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة "الهيروين" تقترب من 500 جرام، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها على عملائه في المنطقة.

وكشفت معلومات رجال المباحث عن اتهامه فى قضايا حيازة وترويج المواد المخدرة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي تحفظت على المضبوطات وأرسلت للمعمل الكيماوي لفحصها.