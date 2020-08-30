"بانجو سياحي".. تفاصيل ضبط أكبر تاجر مخدرات ديلفيري بين المحافظات

بعد أشهر من الغموض، أزاح قطاع الأمن العام الستار عن لغز انتشار البانجو بكميات كبيرة فى مختلف المحافظات، تبين من تحريات القطاع تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية أن كلمة السر في "أتوبيس سياحي".

خلال الأشهر القليلة الماضية، وجهت الأجهزة الأمنية العديد من الضربات الأمنية لتجار المخدرات وخاصة البانجو، لكن كان السؤال الذى يشغل فرق البحث دائما كيف تصل تلك الكميات من البانجو من سيناء إلى مختلف المحافظات.

ظل الأمر غامضا حتى تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات تفيد بقيام مسجل خطر بتهريب كميات كبيرة من البانجو باستخدام أتوبيس سياحى، حيث يستخدمه فى نقل تلك الكميات بعد تخزينها فى أماكن سرية بالأتوبيس.

وكشفت التحريات أن المتهم تخصص فى نقل نبات البانجو المخدر من شرق المجرى الملاحى لقناة السويس إلى غربها عبر نفق الشهيد أحمد حمدى بقصد الإتجار فيه وترويجه على عملائه بكل محافظات الجمهورية مستخدماً مخزن سرى بحافلة "أتوبيس".

من خلال المراقبة الدقيقة تمكنت فرقة أمنية من رصد المتهم والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى وتوثيق تحركاته، وبعد استئذان النيابة العامة تحركت قوة أمنية ألقت القبض على المتهم أثناء استقلاله أتوبيسا سياحيا بمنطقة الجناين فى محافظة السويس وبحوزته 210 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 525 كيلو مخبأة داخل مخزن سرى بسقف الأتوبيس قيادته ومبلغ مالى وهاتف محمول اعترف المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها والهاتف المحمول لاستخدامه فى الترويج على عملائه وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون و500 ألف جنيه كما اعترف المتهم على مالك الشحنة وبتكثيف التحريات أمكن رصد مالك شحنة المواد المخدرة وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الحسنة بمحافظة شمال سيناء.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس أمكن ضبطه أثناء استقلاله سيارة بمنطقة شرق نفق الشهيد أحمد حمدى بدائرة قسم شرطة الجناين وبحيازته 5 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 12,500 كيلو ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها بقصد الإتجار فيها بالاشتراك مع المتهم المضبوط، واستخدامه للسيارة فى عملية النقل والترويج.