حظك اليوم الجمعة 11-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يبحث محبو علم الفلك باستمرار عن الحظ اليومي الخاص بهم، لتوقع ما سيحدث في يومه، ما يدعوه إلى التفاؤل أو الحرص من خفايا الأحداث، وتقدم "الوطن" خدمة يومية هي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي من خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا للحوادث وسوء التعبير.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تستطيع أن تتفاهم وأن تحل الخلافات بشيء من الحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تعد نفسك لكل الاحتمالات وأن تتكيف مع المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو عائلية تشغلك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع جيدا قراراتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

لا تستسلم لشعورك بالتذمر وكن متعقلا إذا تعطلت بعض الأمور ولا تعلن خططك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء اللاعب محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك أن تستمع اليوم لصوت العقل.. وتحليلاتك تساعدك كثيرا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يعمل لصالحك ويمدك اليوم بالسحر والطاقة وبالثقة في النفس.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان زين الدين زيدان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تسترخي وتهدأ وتعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعم مشاريعك ويمدك باليقظة وتنجز مشروعاتك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء قد يدفعك اليوم نحو إقامة احتفالات تجمعك بالأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلاده 29 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس في منزل العمل.. إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر اليوم.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة أروى جودة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك برغبة في المعرفة والتطور والتعاون مع الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس والقمر داعمان ومن المحتمل أن يقودك ذلك؛ لتحقيق تواصل أفضل مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك يوما مناسبا للتخطيط ولتحقيق حلمك بالمستقبل وتحسن التصرف.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثامن يدفعك للاقتراب بجرأة ولطف ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحقوقك واعمل بحذر واهتم بالدقة وبدراسة كل خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك وقاوم رغبتك في التمرد على شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة دنيا سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك نشاطا ويدفعك للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تبدو اليوم مستعدا للتعامل مع المشاكل بموضوعية، وتوازن جيدا بين حياتك العاطفية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمري، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تبدو اليوم ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد يعدك اليوم بلقاء عاطفي لا ينسى.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان مطاوع، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.