حظك اليوم الخميس 10-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يحب الاستقلالية، ويفضل استخدامها في اتخاذ قراراته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم يمنحك طاقة بدنية وسلاما نفسيا، وتبدو في حالة مزاجية تساعدك على الإنتاج.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ القمر في منزل الحب يعدك بلقاءات عاطفية رائعة وحوارات حانية تجمعك بالأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة الراحلة ماري منيب، ويوافق تاريخ ميلادها 11 فبراير.