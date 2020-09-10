حظك اليوم الخميس 10-9-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس يعشق الحرية والسفر، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، لا تتسرع في تصريحاتك وقراراتك واحم حقوقك ولا تعط وعودا لا يمكنك الالتزام بها.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تذكّر أن أفضل حل دائما هو التفاهم بهدوء مع شركاء الحياة، احرص على ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة عاصي الحلاني، ويوافق تاريخ ميلاده 28 نوفمبر.