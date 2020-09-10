حظك اليوم الخميس 10-9-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت يتميز بطيبة قلبه، وحبه لتقديم الخير دائما للآخرين، ولكنه عادة ما يشعر بالخوف ويسعى للهروب من الواقع.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تدع الروح التشاؤمية والأفكار السوداء تجتاحك، فقط اهتم بحماية حقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتعامل بهدوء ولطف مع المشاكل والخلافات.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة الراحلة سامية جمال، ويوافق تاريخ ميلادها 5 مارس.