حظك اليوم الجمعة 11-9-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل لديه طموح كبير، ويسعدى دائما إلى أن يكون في المقدمة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا للحوادث وسوء التعبير.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تستطيع أن تتفاهم وأن تحل الخلافات بشيء من الحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.