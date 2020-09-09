حظك اليوم الأربعاء 9-9-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يتصف بالعناد والتعنت برأيه، فهو يلتزم بالقيام بعمله ضمن الطريقة التي يفكر فيها.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدعم علاقاتك، انطلق كما تشاء واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تشعر باستقرار نفسي وتمدك الأفلاك بروح خيال تساعدك في حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيى الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.