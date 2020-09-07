حظك اليوم الاثنين 7-9-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:02 ص | الإثنين 07 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج الحمل
مولود برج الحمل يسعى دائمًا وراء تحقيق أهدافه وآماله مهما كانت الصعاب التي تواجهها في الوصول إليها.
وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني
القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع جيدا قراراتك تفاديا للخسائر.
حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي
رغم التشوش؛ فينوس في منزل الحب تمنحك سحرا وطاقة عاطفية وحدسا صائبا ويساعدك ذلك على التأثير في الجنس الآخر.
ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيى الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.