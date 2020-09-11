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حظك اليوم الجمعة 11-9-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الجمعة 11 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

مواليد برج الثور لديهم قدرة كبيرة على التحمل والصبر حتى تتحقق رغبتهم، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تعد نفسك لكل الاحتمالات وأن تتكيف مع المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو عائلية تشغلك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.

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