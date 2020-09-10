بلاغ جديد للنائب العام ضد شيرين مكاوي "صاحبة بوست الزواج من صديقتها"

تقدم المحامي أشرف فرحات، اليوم، ببلاغ إلكتروني للنائب العام، ضد المشكو في حقها شيرين مكاوي، صاحبة البوست الذي تزعم فيه زواجها من أخرى تُدعى "ريم محسن"، يتهمها فيه بنشر أخبار كاذبة.

وقال فرحات، في بلاغه، إن رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن غضبهم من تداول بوست لفتاتين تعلنان الزواج من بعضهما وهما شرين مكاوي المبلغ ضدها وريم محسن صاحبة الحساب الآخر الذي جرى حذفه بعد أن تعالت الأصوات بالمطالبة بمحاسبتهما، مضيفًا: "قمنا بتقديم بلاغ إلكتروني أمس الأول بقصد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما لما ارتكباه من جريمة التحريض على الفجور، وفي اليوم ذاته، اختفى حساب ريم محسن الطرف الثاني في الزيجة المعلن عنها".

وأضاف : "جرى التعديل على حساب شيرين مكاوي أكثر من مرة، من تعديل إلى كتابة الاسم بالعربية بدلًا من الإنجليزية والعمل على نشر عده منشورات متتالية في محاولة لحشو الحساب بأكبر عدد ممكن من المنشورات حتى إذا دلف إليه أحد لتفحصه يجد المنشورات المدونة وجميعها تشير إلى النجاة من المشاكل والمصائب لدرجة أن أحد الأشخاص المتابعين لها علق على أحد تلك المنشورات المقدمة بالحافظة المرفقة طي هذا البلاغ بتعليق (هي الجوازة باظت؟)".

وتابع: "خرجت المشكو في حقها في بث فديو قصير عبر ذات الحساب تدعي أنها ليس لديها ثمة حسابات إلا على الإنستجرام التي هي مسؤولة عنه وأن عمرها 18 سنة، وأن الخبر المنشور في الإعلام كذب، وما إلى ذلك، في محاولة لكسب تعاطف الناس والمتابعين بأن ذلك الأمر ملفق عليها وأنها ليس لها ثمة علاقة بهذا التداول لهذا الخبر".

وأشار فرحات في بلاغه، إلى تلقيه مكالمة من سيدة، أكدت أنها من السكان المجاورين لها، وأكدت أن "شيرين" وراء النشر لإعلان الزواج من ريم محسن وأن حسابها هو ذاته الحساب المرفق صورة منا بالحافظة لتكون بذلك المبلغ ضدها قد ارتكبت جريمة نص المادة 188 من قانون العقوبات المصرى.. وطلب فرحات في ختام بلاغه، بسرعة التحقيق في الواقعة وإحالة المشكو في حقها للمحاكمة الجنائية.