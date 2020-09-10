وفاء عامر تطالب بتكريم "سيدة القطار": عاوزة أبوس إيدها

ناشدت الفنانة وفاء عامر، بتكريم "سيدة القطار"، صاحبة الواقعة الشهيرة الخاصة بتجاوز كمسري في حق أحد ركاب القطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة.

وكتبت "عامر" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "الست العظيمة دي هي اللي دفعت التذكرة للعسكري ورفضت إهانته، الست دي لازم تتكرم مش لأنها دفعت بس للعسكري.. لأنها إنسانة وعندها قلب، وعملت زي ما ربنا أوصانا (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة).. صدق الله العظيم".

وتابعت: "تحية لكل سيدة محترمة لها قلب يشعر أن الله يكرم من يكرم ضيفًا على الأرض.. فما بالكم بخير أجناد الأرض.. لو أعرف مكانها أو تليفونها والله أروح لها أبوس إيدها اللي دفعت وهتنور يوم القيامة، لأنها جبرت خاطره، ربنا يجبر خاطرها.. فخورة إني امرأة.. فخورة إني مصرية.. فخورة بكل نساء مصر.. تحيا الأرض الطيبة التي يعيش عليها نساء مصر.. تحيا جمهورية مصر العربية".

وكان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد أكد أنَّه يكن كل الاحترام والتقدير لجموع ركاب قطارات السكة الحديد، مشددًا على أنَّ ما حدث في قطار رقم 948 "المنصورة - القاهرة" بالتجاوز في حق أحد الركاب لن يمر مرور الكرام.

وذكر أنَّه تمّ تحويل "الكمسارية" المتجاوزين في حق أحد الركاب للتحقيق الفوري وتمّ وقفهما عن العمل.

وأضاف وزير النقل، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّ جميع العاملين بوزارة النقل وقطاعاتها يعملون لخدمة المواطن المصري، معبرًا عن رفضه التجاوز من قبل العاملين للجمهور، قائلاً: "كل المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن تكون في إطار القانون وفي إطار احترام الراكب، ولا تهاون مع أي مخطئ".