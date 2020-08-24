وفاء عامر تطالب بعمل فني عن طبيب الغلابة.. والجمهور يقترح بعض الممثلين

اقترحت الفنانة وفاء عامر عبر حسابها على موقع فيسبوك، أن يكون هناك عمل فني يتناول قصة حياة طبيب الغلابة الراحل الدكتور محمد مشالي.

وكتبت وفاء: "أطالب بعمل مسلسل عن قصة حياة طبيب الغلابة العظيم الدكتور محمد مشالي".

وتفاعل عدد كبير من متابعي ومحبي وفاء عامر وقاموا بتأييد الفكرة ورشحوا الممثل الذي يستطيع أن يقوم بالدور فكانت الترشيحات لسيد رجب وآسر ياسين والذي أيدته وفاء عامر ولطفي لبيب وفتحي عبدالوهاب.