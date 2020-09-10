لضمان حق المستأجر والمالك.. خطوات توثيق عقد الإيجار في الشهر العقاري

مع ارتفاع أسعار العقارات، يلجأ عدد كبير من المواطنين لتأجير شقة بدلًا من شرائها، وفي هذا السياق يقدم إسلام عطية القانوني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لـ"الوطن" خطوات توثيق عقد إيجار مُزّيل بالصيغة التنفيذية في الشهر العقاري، لضمان حق المواطن الراغب في التأجير وصاحب الشقة عند تأجير شقة:

1- يتوجه المؤجر والمستأجر إلى أقرب مكتب توثيق، سواء مكتب يدوي ومعه نسخة ورقية من العقد، أو مكتب توثيق مميكن مع وجود محتوى العقد على "فلاشة".

2- يتم تقدير الرسوم في الشهر العقاري.

وهنا يقوم مقدر الرسوم بتقديرعقد الإيجار،إما أن يكون نصف في المائة من القيمة الإيجارية الإجمالية للعقد، أو ثلاثة أربع في المائة في حالة وجود تأمين، أو اثنان في المائة في حالة وجود شرط جزائي.

3- يقوم العضو الفني بمكتب التوثيق بإصدار المعاملة بالتفاصيل، ويتم التوقيع عليه من المؤجر والمستأجر، ثم يتم وضع ختم شعار الجمهورية وختم الصيغة التنفيذية موقعًا من العضو الفني.

وفي حال التأخر أو الامتناع عن دفع اقيمة المستحقة أو الإخلال ببنود العقد، يمكن أن يقوم صاحب الشقة من خلال هذا العقد بإجبار المستأجر على إخلاء الوحدة في وقت أسرع من إجراءات الإخلاء عن طريق رفع دعوى قضائية.

ويتم ذلك بعد إنذار المستأجر وإمهاله مدة لدفع المستحقات والالتزام ببنود العقد، وذلك من خلال تقديم الأوراق لإدارة التنفيذ وعمل توكيل بالتنفيذ ثم يتم تحديد يوم للتنفيذ، ثم يتم تسليم الوحدة بعد إخلائها.