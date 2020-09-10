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تداول 81 ألف طن بميناء الإسكندرية

كتب:

مروة مرسى
04:02 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
ميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية

شهد ميناء الإسكندرية نشاطًا في حركة العمل، اليوم الخميس، الموافق 10 سبتمبر 2020، بتداول 81 ألف طن.

وتواجد بالميناء سفينة حاويات، و20 سفينة بضائع عامة، و13 سفينة صب جاف، و3 سفن صب سائل، وعبارتين.

كما وصلت إلى الميناء 11 سفينة، وغادرت 8 سفن، وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة في الشحن والتفريغ 22 سفينة منها سفن حاويات، وسفن بترول، وسفن بضائع عامة.

كما يتواجد بالمخطاف الداخلي 3 سفن، وتواجد بالمخطاف الخارجي 25 سفينة جاهز منها للدخول 9 سفن.

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