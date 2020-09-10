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تكثيف رحلات الجسر الجوى المخصص لنقل المساعدات إلى السودان

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى

كتب:

محمد عزالدين
06:40 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
طائرات المساعدات

طائرات المساعدات

كثفت القوات المسلحة المصرية من زيادة أعداد رحلات الجسر الجوى المخصص لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأشقاء فى دولة السودان، بحسب مانشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسحلة على موقع "فيسبوك"، حيث أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملة بشحنات من المساعدات الإنسانية تم إعدادها بمشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدنى فى مصر.

وأكد الجانب السودانى عن إعتزازه بالعلاقات التاريخية مع مصر، مؤكداً أن ما تقدمه مصر من وسائل دعم مختلفة يدل على مدى الترابط بين الشعبين المصرى والسودانى عبر مختلف الأزمنة.

يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات العاجلة وتقديم كافة سبل الدعم إلى الأشقاء فى دولة السودان ،للتخفيف من الأضرار الناجمة عن إجتياح الفيضانات والسيول التى ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.

 

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