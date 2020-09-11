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حظك اليوم الجمعة 11-9-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | الجمعة 11 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

مولود برج العذراء زكي وحساس، ويفكر كثيرا قبل اتخاذ أي خطوة أو قرار، ويحب اتقان عمله، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعم مشروعاتك ويمدك باليقظة وتنجز مشروعاتك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء قد يدفعك اليوم نحو إقامة احتفالات تجمعك بالأحباب والأصدقاء.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلاده 29 أغسطس.

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