مؤلفا "الخطة العامية" يكشفان عن البوستر الأول للفيلم

كشف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، مؤلفا فيلم "الخطة العامية"، عن البوستر الدعائي الأول للفيلم، والمُقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المُقبلة.

ونشر "سامي" و"عبدالوهاب"، عبر صفحاتهما الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مُعلقين عليه بقولهما: "البوستر التشويقي لفيلم الخطة العامية.. أول فيلم من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب".

فيلم "الخطة العامية"، من بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل، وهو من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج معتز التوني.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي قائم على المواقف المضحكة بعيدًا عن الاستخفاف، ويدور حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ومع تتابع الأحداث تقع العديد في المفارقات الكوميدية.

في سياق متصل، أكد أحمد عبد الوهاب وكريم سامي "كيمز" مؤلفا مسرحية "صباحية مباركة"، أن المسرحية تختلف عما قدماه في الموسمين الخامس والسادس لمسرح مصر.

وأشار المؤلفان إلى المسرحية لا تعتمد على الاسكتشات والارتجالات التي يقدمها أعضاء مسرح مصر، ولكن ظهر الثنائي علي ربيع وأوس أوس في مسرحية طويلة تعتمد على الكوميديا والساسبنس وتدور أحداثها حول جريمة قتل وفي نهاية كل فصل تحدث مفاجأة وهذا نوع مختلف ولكن بالطبع أضفى ربيع وأوس أوس حس الدعابة الخاص بهما على المسرحية والذي يحبه الجمهور، وذلك خلال حضورهما كواليس عرض المسرحية أمس مع الجمهور وأبطال العمل.

وأضافا أن العمل مع الفنان أشرف عبد الباقي دائمًا محفز على الإبداع منذ بداية مشاركتنا في فريق العمل لمسرح مصر في الموسمين الخامس والسادس، ولن تكون مسرحية "صباحية مباركة" الأخيرة لنا مع أشرف عبد الباقي.

"صباحية مباركة" بطولة علي ربيع، محمد أسامة (أوس أوس)، سليمان عيد، أحمد سلطان، طاهر أبوليلة، حسام داغر، وإخراج أشرف عبد الباقي وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز).