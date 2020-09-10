هاني الناظر يعفي “سيدة القطار” وأسرتها من قيمة الكشف الطبي مدى الحياة

أعلن الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أنه سيعفي أسرة السيدة التي أصرت على دفع ثمن التذكرة لمجند بعد مشادة مع كسمري القطار، من ثمن الكشف الطبي والعلاج في عيادته.

وكتب "الناظر"، خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "أدعو كل من يعرف سيدة القطار العظيمة، التي قامت بإكرام الشاب المجند، أن يتواصل معها ومعي، ويبلغها أنها وكل أسرتها وشقيقاتها وأشقائها ووالديها إذا كانا على قيد الحياة بإذن الله، معفيين تماما من قيمة الكشف الطبي والعلاج في عيادتي، إذا احتاجوني في أي وقت، طالما أنني على قيد الحياة".

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة، بخالص الشكر والتقدير لـ"السيدة المصرية العظيمة"، التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكّدة أنَّ ما فعلته هو "تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة".

وأكّدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لكل مؤسسات الدولة، مشددة على أنَّ جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، مبينة أنَّ جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وعبّرت القوات المسلحة، في بيان أصدَرته اليوم، عن تقديرها للإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبَل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.