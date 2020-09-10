محافظ سوهاج يُكرّم وكيل الصحة ومدير الطب الوقائي لجهودهما في "كورونا"

كرّم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، الدكتورة رجاء حسين محمد، وكيل مديرية الصحة بسوهاج، والدكتورة غادة أحمد سالم مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، في احتفالية اليوم، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، تقديرا لجهودهما طوال الفترة الماضية لمواجهة جائحة كورونا.

وأكد محافظ سوهاج، خلال لقائه بالمكرمين، دعمه الدائم لجيش مصر الأبيض، وتوفير كافة أوجه الدعم لجميع العاملين بالقطاع الطبي من أطباء، وتمريض، ومسعفين، وفنيين، وإداريين، وعاملين مشيرا إلى أن الدولة تقدر وتثمن مجهودات العاملين بالقطاع الطبي، لجهودهم المخلصة وتفانيهم فى أداء مهام عملهم وتضحياتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد وعلاج المصابين.

وكان محافظ سوهاج، كرّم، أمس، 37 من العاملين بالقطاع الطبي بالمحافظة ومنحهم شهادات التقدير، والدروع تقديرا لما بذلوه من مجهودات وتضحيات خلال الفترة الماضية فى مواجهة انتشار جائحة كورونا، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والنائبة منال ماهر عضو مجلس النواب .