أحداث تنتظرها مصر الأسبوع المقبل: منها تقليل الاغتراب ونتيجة الشيوخ

مع بداية الأسبوع الجديد، توجد عدة أحداث هامة ينتظرها المصريون، بينها فيما يخص مراحل التعليم والجامعات، وأخرون بشأن المساجد والكنائس، فضلا عن انتخابات مجلس الشيوخ.

في يوم السبت المقبل، تنطلق مرحلة تسجيل تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بالتنسيق الراغبين في تقليل الاغتراب، وحتى يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020، للطلاب الراغبين في تقليل الاغتراب، وفقا لما أعلنه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح وزير التعليم العالي، خلال المؤتمر المنعقد لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020، أن تقليل الاغتراب سيتم وفقًا للطاقة الاستيعابية للكليات والجامعات الـ10%‏ المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، مشددا أنه لا يوجد مجال للتظلمات أو التحويلات الورقية.

أما الأحد، تستئنف مكتبة الإسكندرية نشاطها الكامل في كافة القطاعات، وفقًا للإجراءات الاحترازية المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث لن يزيد العدد المسموح بدخوله يوميا على نسبة 50% من متوسط عدد التذاكر التي تم بيعها خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي اليوم نفسه، تنظم جامعة الإسكندرية، مؤتمرا دوليا عن دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية، ورابطة العالم الإسلامي ووزارة الأوقاف وجامعة الأزهر ومكتبة الإسكندرية والمجلس الأعلى للجامعات الإسلامية، بهدف إبراز دور الجامعات في خدمة المجتمعات العربية والإسلامية في شتى مجالات الحياة بعد أزمة كورونا، وكذلك تعزيز دور الجامعات في بناء منظومة القيم في المجتمعات.

وبالاثنين المقبل، يبدأ تفعيل الكشف الطبي على الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات جامعة القاهرة للعام الجامعي الجديد 2021/2020، وحتى 24 أكتوبر وفق جدول زمني محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات لتجنب الزحام والتكدس، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة.

فيما يشهد الثلاثاء المقبل، عودة فتح مصلى السيدات لأداء السيدات للصلاة به اعتبارا من الظهر، على أن يفتح المصلى قبل الصلاة بعشر دقائق ويغلق بعدها بعشر دقائق، مع التزام من تحضر للصلاة بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة علامات التباعد، وفقا لقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

والأربعاء المقبل، سيعلن المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، وفقا للجدول الزمني السابق إعلانه، حيث من المنتظر استكمال باقي الخطوات النهائية استعدادا لعقد المجلس أولى جلساته.

وأضاف "لاشين"، أن اللجان الفرعية ستقوم بأعمال حصر أعداد الأصوات بحضور مندوبي المرشحين، وإرسالها إلى اللجان العامة تمهيدا لإعلان النتيجة رسميا.