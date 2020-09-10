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مجلس المحامين يقرر تأجيل انتخابات الفرعيات ولجنة لإعداد لائحة النقابة

كتب:

إسراء سليمان
04:36 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
نقابة المحامين

نقابة المحامين

عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب العام رجائي عطية، وحضور 26 عضوًا من أعضاء المجلس، اليوم، اجتماعه الثالث، وناقش جدول الأعمال، وقرر بالإجماع الآتي:

أولًا: وافق المجلس بالإجماع، على تأجيل تحديد موعد انتخابات النقابات الفرعية، مع إعادة سلطات النقابات الفرعية في الصرف لحين تحديد موعد الانتخابات الجديد.

ثانيًا: وافق المجلس بالإجماع على تفويض النقيب العام، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع لائحة داخلية جديدة للنقابة، ثم عرضها على مجلس النقابة لإقرارها من عدمه.

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