إحالة 25 محضرا تموينيا للنيابة العامة في الدقهلية

أعلن محافظ الدقهلية، عن إحالة 25 محضرًا تموينيًا للنيابة العامة، اليوم، ضمن الحملات اليومية المكثفة على الأسواق ومحلات بيع السلع والمطاعم والمخابز والبقالين التموينيين.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه لن يسمح بالفساد خاصة في أسواق ومحلات بيع كل أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات، مشيرا إلى قيام حملات تموينية أسفرت عن تحرير 25 محضرًا تم تحريرها للمخابز والمحلات والبقالين التموينيين المخالفين بعدد من المراكز وقرر إحالة المحاضر المحررة إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها، وكلف المحافظ وكيل وزارة التموين بمتابعة تصرفات النيابة واتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية حيال جميع المخالفات والتحفظ على المضبوطات.

من جانبه أوضح السيد دايرة، وكيل وزارة التموين، أن الحملة التي تم تنفيذها بنطاق إدارة تموين دكرنس، أسفرت عن تحرير محضر إثبات حالة ضد أصحاب مخابز لإنتاجهم خبزًا ناقص الوزن، ومحضر ضد مندوب مبيعات بناحية المحمودية لقيامه بتجميع عدد 5 باكتات سكر واثنين باكتة مكرونة تمويني لبيعها بالسوق السوداء، ومحاضر عدم إعلان عن الأسعار لمحل سوبر ماركت، ومحل كماليات، ومحل لبيع الموتوسيكلات.

وفي الحملة التى تم تنفيذها بالسنبلاوين، تم تحرير محضر تجميع سلع تموينية لتاجر تمويني بقيمة 1589 جنيها مضبوطات 80 كيلو سكر 58 كيس مكرونة نصف كيلو وعدد 4.5 كيلو شاي ناعم وعدد 40 كيلو أرز وعدد 11 علبة جبنة نصف كيلو، كما تحرر محضر لتاجر تمويني لتجميع سلع تموينية بإجمالي مبلغ 14581 جنيه والمضبوطات 1004 كيلو سكر وعدد 376 زجاجة زيت تمويني واحد لتر، كما تحرر محضر لتاجر تمويني لإثبات مبيعات وهمية على النظام باجمالي مبلغ 4788.75، وأضاف أنه تم أيضا ضبط أحد المطاعم يقوم بتجهيز لحوم غير صالحة للاستهلاك.