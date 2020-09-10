إيقاف كمسري ورئيس قطار المنصورة وإخضاعهما لكشف طبي ونفسي وتحليل مخدرات

قال رئيس النقابة العاملين في السكة الحديد، عبد الفتاح فكري، إنه تم إيقاف الكمسري ورئيس القطار، أصحاب واقعة قطار المنصورة اليوم، عن العمل، بعد واقعة إهانة لمجند داخل القطار، وأضاف فكري في تصريحات لـ"الوطن": إنه يجري توقيع الكشف الطبي والنفسي وتحليل المخدرات على العاملين اللذين شاركا في الواقعة.

واستنكرت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والتابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالفتاح فكري، واقعة قيام كمسري قطار رقم 948 – المنصورة، القاهرة، بالتجاوز في حق أحد الركاب، اليوم الخميس.

وأشادت "النقابة العامة" بالقرار السريع لوزير النقل كامل الوزير، بإيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل وإحالته إلى التحقيق الفوري، وأنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه، وتقديم الإعتذار لجمهور الركاب بوجه عام، وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

نقابة العاملين بالسكة الحديد: نعتذر للمصريين والتصرف فردي

وقال عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة، في بيان له، إن تصرف الكمسري فردي لا يعبر عن جموع العاملين في قطاع السكة الحديد وأعضاء النقابة البالغ عددهم 70 الف عضو، موضحًا، أن استراتيجية النقابة العامة تقوم على التدريب والتثقيف والتوعية لجميع الأعضاء من العاملين في قطاع السكة الحديد ومترو الأنفاق على كيفية التعامل مع الجمهور باحترام.

وقدم فكري، الاعتذار لضحايا هذه الواقعة، مؤكدًا أن "النقابة العامة" تتواصل بشكل مستمر مع قواعدها لحثهم على أهمية احترام جمهور الركاب.

يُذكر أنَّه تقدمت وزارة النقل، صباح اليوم، باعتذار رسمي بسبب واقعة قطار رقم 948 المتجه من "المنصورة - القاهرة" يوم 9 سبتمبر 2020، عن تجاوز كمسارية قطار في حق أحد ركاب القطار، مؤكّدة احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.