رئيس "الوطنية للانتخابات" يوجه الشكر لمجلس النواب الحالي

وجه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر لمجلس النواب الحالي رئيسًا وأعضاءً على ما أدوه من دور.

وأضاف إبراهيم خلال مؤتمر صحفي لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2021: "واليوم قاربت مدة المجلس على منتهاها وآن أوان انتخاب مجلس نيابي جديد في فصله التشريعي الثاني، وتلك هي سمة الديموقراطية، انتخابات في الموعد المحدد لها في إطار من التنافسية والتعددية مما يجعل من الديموقراطية أداة اختيار وانتقاء، ووسيلة للمحاسبة وأداة للتقييم".

وتابع، أن المادة 106 من الدستور حددت مدة عضوية مجلس النواب بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وأوجبت إجراء انتخابات المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.