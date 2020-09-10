300 نائب يستردون حافظة مستندات الانتخابات استعدادا للترشح للنواب

أكد المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب ،أن الهيئة الوطنية للانتخابات وافقت على استرداد بعض أعضاء المجلس الحاليين لعدد من المستندات التى تمكنهم من الترشح لمجلس النواب ٢٠٢١.

وقال "فوزى"فى تصريحات ل"الوطن":أن نحو ٣٠٠ عضوا كانوا قد تقدموا بطلب إلى الأمانة العامة لمجلس النواب ،لاسترداد بعض المستندات للاستفادة بها ضمن حافظة المستندات المطلوبة للترشح فى انتخابات مجلس النواب للفصل التشربعى الجديد .

وقال :أن الهيئة الوطنية للانتخابات استجابت للطلب المقدم ،وتم استرداد هذه الملف تيسيرا على هولاء الاعضاء ممن ينتون الترشح لمقاعد المجلس النواب .لافتا إلى ان هناك بعض المستندات لاتتقادم أو يتطلب تجديدها ومنها شادة الميلاد وشهادة التخرج والموقف من التجنيد بالنسبة للنواب الذكور .

وشدد "فوزى"على أن الامانة العامة لمجلس النواب كانت حريصة على تيسير كافة الإجراءات أمام النواب الذين يننتون الترشح للفصل التشريعى الجديد من خلال توفير هذة المستندات .وقال الأمين العام للنواب ان مدة عضوية نائب البرلمان الحالى تنتهى فى ٩ يناير ٢٠٢١ ،حتى ولو لم يحالفه الحظ فى الفوز بالمقعد الانتخابى مرة أخرى.