بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تدعو المواطنين لانتخاب البرلمان كتب: محمد متولي 05:07 م | الخميس 10 سبتمبر 2020 صورة أرشيفية نشرت فضائية "إكسترا نيوز" مؤتمرًا للهيئة الوطنية للانتخابات لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2021. اقرأ المزيد: بعد تعافيها من كورونا.. أية عبدالرحمن تظهر على شاشة "إكسترا نيوز" البابا يتحدث في لقاء خاص مع "إكسترا نيوز" عن كورونا ودعم الدولة غدا فيديو.. "إكسترا نيوز" تفضح أكاذيب الإخوان في فض اعتصام رابعة المسلح فيديو.. "إكسترا نيوز" تذيع تقريرا بعنوان "الرئيس السيسي.. رئيس كل المصريين" إكسترا نيوز الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس النواب