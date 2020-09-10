الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بإنهاء الإدارة المؤقتة من "السياحة" لـ"قصر المنتزه"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم 481 لسنة 2020، الذي نص على انتهاء تولى وزارة السياحة والآثار مسؤلية الإدارة والاستغلال المؤقت لمنطقة قصر المنتزه وقيامها بتسليم المنطقة إلى رئاسة الجمهورية.

ونصت الماد الثانية من القرار على أن تتولى رئاسة الجمهورية بصفتها الجهة صاحبة الولاية على قصر المنتزه تطوير المنطقة لأغراض التنمية والسياحة دون تغيير طبيعتها القائمة على المنفعة العامة.

ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.