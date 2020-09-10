عاجل.. إجراء انتخابات النواب للمصريين في الخارج أيام 21 و22 و23 أكتوبر

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه على كل من يرغب في الترشح لانتخابات مجلس النواب، أن يبدأ إجراءات الكشف الطبي من اليوم طبقا لضوابط الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأضاف إبراهيم خلال مؤتمر صحفي لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2021: "يجب أن يقدموا باقي أوراق الترشح والمستندات بلجان المتابعة المشكلة بموجب قرار من الهيئة بمقر المحاكم الابتدائية في جميع المحافظات".

وتابع: "بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج التي جرى التنسيق بشأنها مع وزارة الخارجية في ضوء ما يجتاح العالم من فيروس كورونا، فقد قررت الهيئة أن يتولى المصريون بالخارج تسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي للهيئة خلال الفترة من يوم الأحد 27 سبتمبر 2020 إلى السبت 10 أكتوبر الموافق 10 أكتوبر، وطباعة أوراق الاقتراع يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 19 و20 أكتوبر 2020 للمرحلة الأولى، ويومي الإثنين والثلاثاء الموافق 2 و 3 نوفمبر للمرحلة الثانية".

وأردف، أن انتخابات المرحلة الأولى ستجرى أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر للمصريين بالخارج.