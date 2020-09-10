30 نوفمبر الموعد الأقصى لإعلان نتائج إعادة المرحلة الأولى لـ"النواب"

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى، لانتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج، أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر 2020.

وأضاف إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2021: "تجرى انتخابات الإعادة بالداخل من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر".

وتابع: "تعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر".