لاشين إبراهيم لـ"الوطن": انتخابات مجلس الشيوخ "نظيفة"

وصف المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، انتخابات مجلس الشيوخ بـ"نظيفة"، وأنه لم يتم رصد أية مخالفات، ولم نتلق شكاوى من المرشحين.

وأضاف "لاشين"، في حوار خاص لـ"الوطن" يُنشر في عددها الصادر صباح غد الإثنين، أن "الهيئة" لم ترصد أية مخالفات لضوابط الدعاية الانتخابية.

واستطرد: "لجان متابعة ورصد الدعاية الانتخابية بالمحافظات هي المنوطة برصد التزام المرشحين بضوابط الدعاية التي يقومون بها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ويحظر خلال فترة الصمت القيام بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية بما فيها الدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن رغم ذلك لم نرصد أي مخالفات".