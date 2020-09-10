"التحالف العربي" يتصدى لطائرات مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ البالستية وطائرات مسيرة مفخخة، أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه أهداف مدنية في السعودية.

وأكد التحالف العربي، أن جماعة الحوثيين تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار المفخخة.

وشدد التحالف العربي على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين.