التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار باتجاه السعودية

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن "التحالف العربي"، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت، اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار "مفخخة" أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، مساء اليوم.

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، أعلنت الأحد الماضي، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية الحدث" الإخبارية.