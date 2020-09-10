لاشين إبراهيم يناشد المواطنين: ترشحوا للانتخابات إذا كانت لديكم القدرة

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن العالم أثنى على مصر، بعدما اتخذت إجراءات احترازية في تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ، في ظل تفشي وباء كورونا.

وأضاف إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2021، أن الدستور ناط بمجلس النواب اختصاصات عظام، وجعله قابضًا بيده على ذمام سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للبلاد، والرقابة على عمل الحكومة، ما يجعل لهذا المجلس بالغ التأثير في واقع مصر ومستقبلها، ويجعل من حسن انتقاء أعضائه ضرورة لا مناص منها.

وتابع: "الديمقراطية التي نعيشها تمر عبر المشاركة الحرة للمواطن في الحياة السياسية التعددية، من خلال مساهمته في الأنشطة الحزبية، وممارسته لحرية التعبير، واحتكامه إلى صندوق الاقتراع، سواء كان ناخبًا أو مرشحًا".

وواصل: "أقبلوا شعب مصر على انتخابات مجلس النواب مترشحين وناخبين، وأشد على يد كل من استوفى الشروط القانونية، سواء من الأحزاب السياسية أو المستقلين، ووجد في نفسه قدرة على القيام بمهام العضوية، أن يتقدم إلى لجان متابعة سير الانتخابات بأوراق ترشحه".