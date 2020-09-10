"توأم روحي" يحقق 206 آلاف جنيه في يوم واحد

حقق فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، وبطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، 206 آلاف جنيه و492 جنيهًا أمس، متفوقًا على فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، الذي حقق 58 ألفًا و47 جنيهًا، وفق بيان أصدَره الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، وبطولة محمد إمام 1056 جنيهًا، بينما حصد فيلم "الحوت الأزرق" للمخرج علاء مرسي 903 جنيهات.

وقررت الحكومة تشغيل السينمات والمسارح بـ25% من طاقتها الاستيعابية أمام الجمهور، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.