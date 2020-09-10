مباحث القاهرة تشن حملة لضبط تجار المخدرات والسلاح في السلام والنهضة

واصلت الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحت رئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، جهودها في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وضبط تجار السلاح.

وشنت حملة خلال 24 ساعة، ضبطت خلالها (2 كيلوجرام من مخدر الإستروكس– 30 كيلوجرام "تنر"– زجاجة تحتوي على المادة الخام لتصنيع مخدر الإستروكس، وزنت 100 جرام– كمية من اللفافات البلاستيكية الشفافة معدة للتعبئة– مقص معدني– ماكينة لاصق بلاستيك– 2 لاصق شفاف– ميزان حساس– مبلغ مالي– هاتف محمول) بحوزة عاطل حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام.

كما تم ضبط (بندقية خرطوش– 3 طلقات لذات العيار– 78 قرصا مخدرا– مبلغ مالي– 2 هاتف محمول)، بحيازة (أحد الأشخاص– له معلومات جنائية)، حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح بقصد الدفاع، والمبلغ المالي حصيلة نشاطهم الإجرامي.