هيفاء ونيكول وكارول سماحة يهاجمن الحكومة اللبنانية بسبب "حريق بيروت"

شنت نجمات لبنان، هجوما ضاريا على مسؤولي الحكومة اللبنانية، بسبب تجدد حريق مرفأ بيروت، اليوم الخميس، وذلك عبر حساباتهن بمواقع التواصل الاجتماعي.

وغردت نيكول سابا عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": ولك (...) هيك دولة ومسؤولين، جرصتوا بلدنا وشوهتوه وبهدلتونا ورجعتونا سنين لورا، كل يوم خبرية وكل يوم مصيبة، وأنتوا على قلوبكن مراوح، الله يعذب قلوبكن.. حريق بيروت.

ونشرت نوال الزغبي مقطعاً من الحريق عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت عليه قائلة: "قولكن شو عم يحرقوا! الله لا يوفقكن، كيف عم بيتموتونا.. مرفأ بيروت".

وأعادت كارول سماحة نشر منشور نوال الزغبي عبر حسابها بـ "تويتر"، وقالت: عم يحرقوا أدلة طبعاً.

وعلقت هيفاء وهبي علي هذه الواقعة قائلة: حريق كبير بمرفأ بيروت، وتركنا بيوتنا قبل ما شيء كارثة جديدة تصير، فيما غردت أمل حجازي عبر حسابها بموقع "تويتر": مش كأن ربنا عم يفضحكم كل يوم بشيء؟ مش كان نهايتكم قربت بإذن الله؟ المرفأ يحترق مجدداً.