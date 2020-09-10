نشوى الشريف: جيل الشباب الحالي قادر على استكمال مسيرة البناء الحضاري

قالت الإعلامية نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر أعرق دولة عرفها التاريخ.

وأضافت خلال الصالون الثقافي، الذي تنظمه لجنة الثقافة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتسليط الضوء على الاحتفال بالسنة المصرية (6262)، أن مصر هي الدولة الأكثر حبا لأبنائها.

وتابعت بأن عمر الحضارة المصرية أقدم من 6 آلاف عام، وأن بدء التقويم كان ذروة التقدم في مصر القديمة، وسبقته أنشطة المصريين على ضفاف النيل، وأكدت أن جيل الشباب المصري الحالي لا يختلف كثيرا عن قدماء المصريين فالجينات واحدة، ونحن قادرون على البناء وإكمال مسيرة الحضارة.

نظمت لجنة الثقافة والإبداع بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الصالون الثقافي الأول بمقر التنسيقية، مساء اليوم الخميس، لتسليط الضوء على الاحتفال بالسنة المصرية (6262).

وأدارت الجلسة، الإعلامية نشوى الشريف، عضو التنسيقية، وتحدث فيها، رامي عبدالباقي، عضو اللجنة، والدكتور محمد غنيم، عضو التنسيقية، وأحمد فتحي فرج الله، عضو التنسيقية، كما شارك من خارج التنسيقية الدكتور سامي حرك الباحث في علم المصريات.

والسنة المصرية سنة نجمية شمسية، ترتبط بدايتها ونهايتها بظاهرة فلكية، هي ظهور النجم "سبدت" مع شروق الشمس مرة واحدة في السنة، وتوافق بداية السنة المصرية لهذا العام، غدا الجمعة 11 سبتمر الجاري.