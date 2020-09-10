محمد غنيم: تنسيقية الشباب تعمل على ترسيخ الهوية الوطنية لدى النشء

قال الدكتور محمد غنيم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية منذ تأسيسها، تهتم بجميع المحافل التي ترسخ الهوية الوطنية لدى النشء، وإحياء التراث الثقافي والتاريخي.

وأضاف خلال الصالون الثقافي الذي تنظمه لجنة الثقافة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتسليط الضوء على الاحتفال بالسنة المصرية (6262)، أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم زيارات للمتاحف، وتعريف الأطفال بالمدارس بالتقويم المصري القديم.

وأشار غنيم، إلى أن من حق الأطفال والشباب، أن يستفيدوا من عظمة الأجداد بالتاريخ، متابعا: "أنا فخور إني عضو بالتنسيقية".