أحمد فريد: الإشعاع سبب زيادة حجم بدلة رائد الفضاء

قال المهندس أحمد فريد، العالم المصري والعربي الوحيد الذي يعمل في وكالة الفضاء الألمانية، إن كولومبوس هو موديل أو مجسم وكالة الفضاء الدولية، وهو بنفس حجم الوكالة الأصلية، لكنه لا يحتوي على نفس أجهزتها.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" الذي يعرض عبر شاشة "DMC"، أن سبب كبر حجم بدل الفضاء يرجع إلى الإشعاع، حيث أنه ينتشر في الفضاء بشكل لا يتحمله جسم الإنسان، وبالتالي جرى تزويد البدلة بأكثر من طبقة.

وتابع: "عندما يهبط الإنسان على سطح الفضاء فإنه يكون معزولًا عن كل شيء إلا الرؤية، حتى الصوت لا يمكن سماعه، لكن يمكن سماع الأصوات بمحطة الفضاء، لأنها تحتوي على بعض طبقات الغلاف الجوي".

وأشار، إلى أنه جرى إطلاق اسم كولومبوس على هذا المجسم بالتزامن مع ذكرى اكتشاف كولومبوس لأمريكا.

وأردف: "اسمي موجود في لوحة الشرف، لأنني عملت في وكالة الفضاء الألمانية، ورسمت ثلاثة أهرامات إلى جانب اسمي وكتبته باللغة العربية، حتى نكون وضعنا بصمتنا على شيء بهذا الحجم".