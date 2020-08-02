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بشير الديك يتحدث عن صداقته مع أحمد زكي وسبب غضب فريد شوقي

كتب:

شريف سليمان
06:19 ص | الأحد 02 أغسطس 2020
السيناريست بشير الديك

السيناريست بشير الديك

قال السيناريست بشير الديك، إن علاقته توطدت بالفنان الراحل أحمد زكي بعد مسلسل "الأيام"، عن قصة حياة المفكر الكبير طه حسين، متابعًا: "قدم دور متميز جدًا فكلنا جرينا وراه، وكان أحمد زكي فتى مرحلة الثمانينيات".

وأضاف الديك، خلال برنامج "المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه جرى اختيار أحمد زكي بشكل تلقائي للغاية ليشارك في فيلم "طائر على الطريق"، الذي كتب السيناريو الخاص به.

وتابع: "كان لا يجيد قيادة السيارة، وتدرب عليها خصيصًا ونجح في القيام بالكثير من الحركات الرائعة، وكنا نصور في مدينة فايد، وكان فريد شوقي غاضبًا للغاية لأن أحمد زكي سيكون هو البطل".

وأردف: "قالي ولد زي ده هيكون بطل عليّ ازاي، فقلت له انت الملك، إحنا بنبيع باسمك ودول ممثلين كويسين وصغيرين وعاوزين نديهم فرصة، مين هيطلعهم غيرك، فقالي خلاص ماشي".

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