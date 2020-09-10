رئيس التحرير

محمود مسلم

سيدة القطار: تلقيت مكالمة من رئاسة الجمهورية "جايين يكرموني"

كتب:

محمد متولي
08:22 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
سيدة القطار

سيدة القطار

قالت السيدة صفية المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة القطار"، إنها تلقت مكالمة هاتفية من مكتب رئاسة الجمهورية، بعد موقف الشهامة الذي قدمته للجندي في القطار.

وأشارت في أول تصريح خاص لها لـ"الوطن"، إلى أن مكتب رئاسة الجمهورية، أبلغوها بأنهم سيأتون لتكريمها بعد قليل، اليوم.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة تقدمت بخالص الشكر والتقدير لـ"السيدة المصرية العظيمة"، التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكّدة أنَّ ما فعلته هو "تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة".

القوات المسلحة: موقف "سيدة القطار" يعبر عن أصالة المرأة المصرية ذات القلب المعطاء والإنساني، وأكّدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لكل مؤسسات الدولة، مشددة على أنَّ جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، مبينة أنَّ جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وعبّرت القوات المسلحة، في بيان أصدَرته اليوم، عن تقديرها للإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبَل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.

اقرأ المزيد:

نقابة المعلمين تكرم سيدة القطار: بـ100 راجل وفخر للمصريين

"سيدة القطار" تثبت كذب "جماعات الفتن": "المصريون على قلب رجل واحد"

سيدة القطار عن مكالمة وزير الدفاع: "قلت له عايشين في أمان بسببكم"

"الأعلى للإعلام" يشيد بتغطية واقعة "سيدة القطار": المصريون بخير