"أصالة" تكشف سر حذف منشوراتها من "إنستجرام": خطة لترويج "لا تستسلم"

أنهت المطربة السورية أصالة حالة الجدل التي أثيرت بشأن اختفاء منشوراتها من حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام".

ونشرت أصالة صورة حديثة لها، وعلقت عليها قائلة: "أنا قد رسمنا خطّة جديدة لتسويق ألبومي (لا تستسلم) وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانباً، كي تكون صفحتي مخصّصة لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي من أعاصير الألم، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إن شاء الله".

وأضافت: "ولأنّني لم أفصل نفسي وما أشعر على الصّعيد الإنساني، عن عملي الّذي يتطلّب بعض التنحّي، والكثير من الحياديّة.. إلّا أنّني لم أستطع أن أُكمل الخطّة الإعلانيّة، وفعلت ما أفعله دائماً وكان منشوري الثاني يدعم مشروعي الإنساني الّذي تعهّدتُ فيه لنفسي، أن أبقى ما حييت وما استطعت إنسانة قبل أيّ شيء، أُعبّر عن تفاعلي وأفضفض عمّا يجول بخاطري، أصرخ أبكي أُخطئ أُصيب أفعل ما أشعر به، وقدّ تيقّنت أنّي لن أعرف الاحترافية الّتي سنّ قانونها بشر مثلنا، والّتي تُطالبنا بإبقاء مشاعرنا جانباً، وأنّ التّعاطف والتفاعل والتّعبير عنهما، قد يكون خطراً مُحدقاً بالمشروع كُلّه".

وتابعت قائلة:"أنا وما بعرف كون غير هيك.. وهيك أنا مثل كتير ناس، بنفس اليوم بغنّي وبضحك مع ولادي وببكي على وطني وبتعاطف مع مُجتمعي، وبتواصل مع صحابي، وبحطّ كحلي بكلّ اهتمام، رغم إنّي بعرف رح يتبهدل بعد شوي بدموعي، وبرجع مرّة تانية برتّبه وهكذا".

وأكملت: والّلي ذكرته كلّه بحبّ أحكي عنّه وأكتب ووصّل تفاصيل شعوره، وعندي يقين بإنّي بكلّ ما ذكرت حتّى الكركبة واللخبطة الّلي بعملهم هن جزء منّي. .قبلتوني متل ما أنا وهاد من عظيم حظّي.. وآخر شي بهالحديث بنرجع لعنوان ألبومي الجاي لا تستسلم هو بالحقيقة متل ما ذكرت وبكرّر هو روحي مُتجسّده".