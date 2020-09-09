أصالة ورابح وراشد يشدون لنادي الهلال السعودي لفوزه بالدوري

أعلنت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، إطلاق 6 أغنيات جديدة، احتفالًا بنادي الهلال السعودي، بمناسبة فوزه بلقب الدوري السعودي لهذا العام.

والأغنيات الست الجديدة تحت إشراف وألحان سهم، وهي "اللهجة الهلالية" غناء محمد عبده، وهي من كلمات فيصل السديري، و"مال النجوم" غناء رابح صقر، وكلمات فهد المساعد، أما راشد الماجد فقدم أغنية "ماضاع جهد" من كلمات سعود بن محمد العبدالله الفيصل.

كما يشدو ماجد المهندس من كلمات قوس في أغنية "يجيك الدور"، فيما تقدم أصالة أغنية "لأنك هلالي" من كلمات سعود بن محمد العبدالله الفيصل، وختامها "أنا الهلال" غناء سهم وكلمات ود.